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Edremit'te özel harekatlı şafak operasyonu: 19 gözaltı

'in Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesine yapılan özel harekat destekli şafak operasyonunda 19 kişi göz altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 11:05

Edinilen Bilgiye göre, İbrahimce Mahallesine sabah 04.30'da başlatılan şafak operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik, Özel Harekat ve Şubeleri tarafından yapılan operasyonda aranan 19 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda çok sayıda ev ve araç ekipler tarafından arandı. Yapılan arama faaliyetlerinde 13 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 kişi ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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Edremit'te özel harekatlı şafak operasyonu: 19 gözaltı
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