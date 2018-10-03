Elektronik sigara alev aldı uçak acil indi

PEGASUS Havayolları'nın İstanbul-Paris seferini yapan uçağı yolculardan birinin çantasındaki elektronik sigara
nın alev alması üzerine Zagreb'e acil iniş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı
'ndan kalkış yapan Boeing B737-800 tipi Pegasus uçağı Hırvatistan hava sahasında iken kabin içinde yolculardan birinin çantasındaki elektronik sigara alev aldı. Çıkan alevlere ilk müdahale kabin memurları tarafından yapıldı. Kabinin bir bölümü dumandan etkilenirken uçağın pilotları tedbir amaçlı olarak Zagreb Franjo Tudman Havalimanı'na acil iniş yaptı. Sorunsuz şekilde iniş yapan uçaktan indirilen yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu yapılan kontrollerin ardından uçağın da seferine devam edeceği belirtildi.