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'de 'El yazması büyü kitabı' ele geçirildi: 5 gözaltı

'de bir araçta, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen, ceylan derisinden büyü kitabı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 19:59 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 20:10
Kırşehir'de 'El yazması büyü kitabı' ele geçirildi: 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen el yazması eserin, Kırşehir'den 'a götürüleceği ihbarı üzerine Ankara-Kayseri karayolu Özbağ beldesi çıkışında 41 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

İçinde 5 kişinin olduğu araçta inceleme yapan ekipler, koltuğun altına yaptırılan özel çekmecenin içinde ceylan derisi üzerine yazılmış kitap buldu.

Araçtaki A.G, Ş.S, G.N.S, R.T. ve S.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlıların ifadelerinde, "ceylan derisi üzerine elle yazılmış 49 sayfalık eserin büyü kitabı olduğunu, kitabı İstanbul'da yüklü fiyat karşılığında bir kişiye teslim edeceklerini" söylediği öğrenildi.

Kitabın, tarihi nitelikte olup olmadığının tespiti için bilirkişi tarafından inceleneceği belirtildi.

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Kırşehir'de 'El yazması büyü kitabı' ele geçirildi: 5 gözaltı
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