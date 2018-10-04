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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 30 EYLÜL ...

soruları ve cevapları tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar, 2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı hakkında sorgulamalarını yaparken sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da ilgiyle araştırıyor. ÖSYM'nin nı açıklamasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, 2018 ne zaman açıklanacak? İşte bazı bilgiler

Giriş Tarihi: 4.10.2018 12:12
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM 30 EYLÜL ALES soruları ve cevapları...

30 Eylül tarihinde kademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren binlerce aday, 'nin 2018-/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarını açıklaması ile beraber sorgulamalarını yapmaya başladı. %10'luk kısmın 10 gün süreyle beraber ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacağının duyurulması ile, binlerce birey sınav sonucuna yönelik ahminde bulunmaya çalışıyor.

Akademik personel olmak isteyen ya da yükseklisans eğitimi alarak eğitim hayatını sürdürmek isteyen ALES sınavı, 30 Eylül tarihinde yurdun çeşitli yerlerinde gerçekleşmiş ve binlerce aday katılım göstermişti. Sınavın ardından, 2 Ekim 2018 tarihinde de adayların erişimine açılmış oldu. Peki, ne zaman açıklanacak? Sizler için merak edilen bilgileri derledik...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Eylül Pazar günü gerçekleşen ALES sınavı sonuçları, 25 Ekim 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulup adaylara özel tebligat yapılmayacak.

Konu ile ilgili farklı gelişmeler olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI

Gerçekleşen ALES sınavının ardından en çok merak edilen konular arasında yer alan ALES soruları ve cevapları konusu da netleşti. ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile 2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'luk kısmı adayların erişimine açıldı.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

30 Eylül ALES sınavının ardından, sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır

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