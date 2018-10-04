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Mustafa için zamanla yarış Beyin felci hastası 9 yaşındaki Mustafa’nın kök hücre ameliyatı olabilmesi için 29 Ekim’e kadar 160 bin lira toplanması gerekiyor. Anne, yaprak sararak para toplamaya çalışırken, valilik hesap açtı