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miktarında 10 kat artış

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ilk ayında Bandırma Balık Hali'ne gelen miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 14 bin çiftten 150 bin çifte çıktı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı:  "15 Kasım'a kadar eğer Marmara Denizi soğursa Karadeniz'deki palamut, uskumru, lüfer gibi balıklar Marmara'ya girmeye başlar"

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 14:50
Palamut miktarında 10 kat artış

Denizlerde av sezonunun başladığı geçen ay Bandırma Balık Hali'ne gelen miktarı yaklaşık 10 kat artış göstererek 14 bin çiftten 150 bin çifte çıktı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne eylülde gelen hamsi miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre 5 bin 300 kasadan 7 bin 500 kasaya yükseldi. Aynı dönemler içinde gelen palamut miktarı ise yaklaşık 10 kat artış gösterdi. Geçen yıl eylülde 14 bin çift olarak kayıtlara geçen hale getirilen palamut miktarı, bu sene aynı dönemde 150 bin çifte çıktı. Bu balıkların 140 bin çiftini Karadeniz'e açılan balıkçılar getirdi.

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Palamut miktarında 10 kat artış
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