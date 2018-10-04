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Rüyada görmek. ...

Rüyada görmek, itibarını yeniden kazanmak demektir ki özelikle yakın zamanda düşmanların hışmına uğramış veya kötü niyetli kişilerin saldırısına maruz kalmış, başına türlü haller gelmiş ve insanların karşısında kötü duruma düşmüş olan kimselerin yeniden eski hallerine kavuşacaklarını ve bu olumsuz düşüncelerin hepsini sileceklerini ifade eder.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 15:22
Rüyada beyaz halı görmek. Rüya tabirleri...

Şansın yaver gitmesi ve rüya sahibinin azimli çalışmaları ile düşmanı alt edeceğini, çevresindeki kişilere olayların iç yüzünü doğru şekilde aktaracağına ve kendisini aklayacağına alamettir. Bir müddet küslük yaşanan veya çok mühim olmayan bir mevzudan ötürü kırgınlık oluşan akrabaların eve ziyarete gelerek aradaki buzları eriteceklerini ve eski neşeli günlere yeniden kavuşulacağını, aile birliğinin tekrar kurulacağını delalet eder.

Rüyada Beyaz Halı Yıkamak

Kirlenmiş beyaz bir halıyı yıkamak aile içindeki pürüzleri yok etmek ve ortadan kaldırmak için kişinin tatlı dilini ve tüm maharetlerini kullanacağını, sevdiği insanların gereksiz inatlarından vazgeçmeleri için ikna turlarına çıkacağını ifade eder. Genellikle anne veya baba ile olan kırgınlıkları yahut yakın akraba çevresi ile meydana gelen küslükleri konu alan rüya, bu sıkıntıların geçici olduğunu ve kişinin gösterdiği çabanın hayırla sonuçlanacağını delalet eder.

Rüyada Beyaz Halı Almak

Barışçıl bir tutum izleyen rüya sahibinin düşmanlarını da tek tek mağlup edeceğini, çevresindeki pürüzleri tamamen ortadan kaldıracağını müjdeler. Engellere takılmadan devam edilen yaşamda aile saadetini tam olarak yaşamanın, evli kişilerin eşleri ile olan aşklarını çok uzun yıllar aynı şekilde sürdüreceklerini ifade eder. almak ev sahibi olmaya da yorumlandığı gibi, düğün hazırlıklarına veya çeyiz düzmeye de yorumlanır.

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Rüyada beyaz halı görmek. Rüya tabirleri...
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