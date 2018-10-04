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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden F.G'nin (46) kullandığı 38 HG 154 plakalı tır, Balbalı mevkisinde emniyet şeridinde park halinde durduğu belirtilen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EE 2235 plakalı kamyonete çarptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 17:32

Kazada bariyerlere çarparak sürüklenen kamyonetteki İlyas Kızılboğa (24), olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Selahattin Toraman, Mahmut ve Keziban Kızılboğa ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kızılboğa'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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