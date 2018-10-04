Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada bariyerlere çarparak sürüklenen kamyonetteki İlyas Kızılboğa (24), olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Selahattin Toraman, Mahmut ve Keziban Kızılboğa ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kızılboğa'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.