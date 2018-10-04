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24. tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle

'de televizyon erkanlarının sevilen dizisi 24. ü ile 'de seyirci ile buluştu. ü ile yine izleyenleri ekranlara kilitleyen , reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz 24. Son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, haberimizde son bölümün tamamını tek parça olarak bulabilirler.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 00:12 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 01:25
Sen Anlat Karadeniz 24. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle

Reyting rekorlar�� kıran dizi 24. tamamı yayınlandı. Tekrar izlemek isteyenler ve diziyi kaçıranlar buradan tamamını tek parça olarak izleyebilirler.

Sen Anlat Karadeniz 24. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle

''DÖNÜP KAVUŞACAĞIN YER BENİM DEMEDİM Mİ?''

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek? Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?

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Sen Anlat Karadeniz 24. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle
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