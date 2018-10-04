Sen Anlat Karadeniz 24. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle

Reyting rekorlar�� kıran dizi Sen Anlat Karadeniz 24. Son bölüm tamamı yayınlandı. Tekrar izlemek isteyenler ve diziyi kaçıranlar buradan tamamını tek parça olarak izleyebilirler.

Sen Anlat Karadeniz 24. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle

''DÖNÜP KAVUŞACAĞIN YER BENİM DEMEDİM Mİ?''

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek? Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?