Alp Dağları’nda 26 yıl önce kaybolan Türk’ün cesedi bulundu

Fransa'da yaşayan ve 26 yıl önce Alp Dağları
'nda tırmanış yaptığı sırada kaybolan Kayseri
li gurbetçi Hasan Tarım'ın cesedi eriyen buzulların altından çıktı. Uzun yıllar önce ailesiyle birlikte Fransa'ya çalışmak için giden Kayserili Hasan Tarım, 1992 yılında Alp Dağları'na arkadaşlarıyla birlikte tırmanışa gitti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan Hasan Tarım'ı arkadaşları bulamayınca kurtarma ekipleri çağrıldı. Günler süren aramalara rağmen Hasan Tarım'a ulaşılamadı. Aradan geçen yılların ardından ailesi de Hasan'dan ümidini kesti. Fransa Alpleri'nde tırmanış yapan dağcılar eriyen buzullar altında bir dağcı cesedi buldu. Bozulmadığı görülen ceset, Hasan Tarım'ın ailesi tarafından teşhis edidi. Tarım'ın cesedinin yıllar sonra bulunması Kayseri'deki köyünde de şaşkınlıkla karşılandı. Kayseri Kırkısraklılar Derneği'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp Dağları'nda dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 1971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım'ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur" denildi. Yarın Türkiye'ye getirilecek olan Hasan Tarım'ın cenazesi, baba ocağı olan Kayseri'nin Sarız İlçesi'ne bağlı Kıskısrak Köyü'nde toprağa verilecek.