AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son gün! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme 2018

AÖF kayıt yenileme haberi! Binlerce öğrenciyi ilgilendiren AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son güne girildi. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile, AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatılmış ve son gün 5 Ekim olarak belirlenmişti. Bu açıklamanın ardından kayıtlarını uzatan öğrenciler olduğu gibi, ilgili işlemleri son güne bırakan bireyler de oldu. Sizler için hazırladığımız haberimizde, Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme hakkında detaylara yer verirken kafanızdaki soru işaretlerini de gidermeye çalıştık.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 25 Eylül 2018 Salı günü başlayıp 5 Ekim 2018 Cuma günü yani bugün sona erecek.

AÖF konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"2018-2019 eğitim öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12 önlisansın programlarında 353 ders intibakı yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır.

Bu değişikliklerle yapılan ders intibaklarının bilgi işlem ortamında teknik işlemlerinin devam etmesi nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme bölümünden 25 Eylül 2018 Salı günü başlayacaktır."

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi ile başlayacak olan kayıt yenileme süreci, ücret ödeme, otomasyon kaydını kontrol etme ve ekampüs üzerinden ders kitaplarına erişme şeklinde 4 adımda ilerleyecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA DA SON GÜN!

AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri ise devam ediyor. Son kayıt tarihi 5 Ekim. İkinci üniversite okumak isteyen mezun ya da üniversite okuyan adaylar AÖF ikinci üniversiteye sınavsız geçiş sağlayabiliyor. Kayıtlar mesai bitiminde sona erecek.

AÖF HARÇ ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden

biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online

(Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.