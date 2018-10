- (Özel Haber) Bu yeleği giymek cesaret ister

Edirne'de, Türk Chopper Motor Kulübü (TCMK) üyelerinin yelek giyme törenleri renkli ve bir o kadar da can yakıcı görüntülere sahne oldu.

Türkiye genelinde 41 il ve ilçede bini aşkın üyesi bulunan Türk Chopper Motosiklet Kulübü'nün İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çerkezköy ve Lüleburgaz temsilcileri, Edirne'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yelek giyme törenine katıldı. Edirne Türk Chopper Motor Kulübü'nün kentte düzenlediği etkinliğe katılan 60'ı aşkın motorcu, aralarına yeni katılan motorcu arkadaşları için Türk bayrağı önünde hep bir ağızdan kendilerine özgü yeminlerini etti. 'Yelekli Chopper Pilotu' olmaya hak kazanan genç motorcu Uğur Önal'a al-yıldızlı Türk bayrağı önünde yapılan yemin töreni ile yelek giydirildi. Kulübe özgü bir dizi geleneği yerine getirmesinin ardından yeleği giymeye hak kazanan Önal'a, kulüp arkadaşları yine kulübe özgü bir yöntemle kutlama yaptı.



Yeleğinin giyilmesinin ardından genç motorcu yine kulübe has bir kutlama töreni ile adeta hem sevildi hem de dövüldü.

Edirne'de yaşayan ve kulüp üyesi olmaya hak kazanan Uğur Önal, çok mutlu olduğunu, kutlama esnasında yaşadığı acının tatlı bir acı olduğunu dile getirerek, "Kardeş benimsemesi böyle oluyor. Ailede böyle oluyor. Biraz acılı, biraz sevinçli ikisinin ortasında bir şey, bu acıyı uzunca bir süre de hissedeceğim gibi duruyor" dedi.



"Ortak çağrı; kask ve ekipman hayat kurtarır"

Türk Chopper Motor Kulübü Edirne Başkanı Sezai Altan ve Tekirdağ Başkanı Hüsnü Tekin de motorcu olmak isteyen gençlerin ilk önce ehliyetlerinin olmasının gerektiğinin altını çizerek, "Motor kullanacaklarsa mutlaka kasklarını takmaları ve uzun yol yapacaklarsa da ekipman kullanmaları gerekmektedir. Çünkü bizim kaportamız bedenimiz" dedi.



"Kendimizi özgür hissediyoruz"

Kadın motosikletçiler de iki teker üzerinde rüzgarı hissetmenin özgürlük olduğunu belirterek, "Eşlerimizle birlikte her yere gidiyoruz. İnsanlar tehlikeli olarak görüyor ancak kurallara uyulduğu zaman ve donanımın yeterli olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmuyor" diye konuştu.

