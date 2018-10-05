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seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Deniz Otobüsleri () olumsuz hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinde -Bursa arasında yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 19:01
BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Marmara denizinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara meydana geldi. Deniz Otobüsleri () internet sitesinden yaptığı açıklamayla akşam saatlerinde yapılacak olan - Bursa arası seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. BUDO'dan yapılan açıklamada, "Saat 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü-Sirkeci), saat 20.00 İstanbul (Eminönü-Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve saat 20.00' deki İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
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BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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