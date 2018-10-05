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Hayvanlar için kafeste bir gece geçirdi

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Hayvanlar için kafeste bir gece geçirdi
'da Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nde, farklı bir bakış açısı ile hayvanların çektiği acıları ve yaşadığı zorlukları dile getirdi. Beylikdüzü Hayvan Barınağı yakınında bir kafes kuran ilçe başkanı Işık, kafese girerek içinde bir gece geçirdi. Işık'ın yanındaki 3 hayvansever kadın ise kendilerini kafese zincirledi.

ONLARI ANLAMIYORUZ
Başkan Işık, "Son zamanlarda hayvanlara yönelik işkencelere ve katliamlara şahit oluyoruz. Onlar bizleri anlıyor ama biz onları anlamıyoruz. Hayvanların, barınaklarda yaşadığı zorluğu ve acıları anlatmak adına kafeste bir gece geçirdim" dedi.
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