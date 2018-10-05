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'da " 25" denetimi yapıldı

genelinde bir çok noktada " 25" denetimi gerçekleştirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 14:59
İstanbul'da Kurt Kapanı 25 denetimi yapıldı

Denetimlere Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan birisi Beşiktaş İskelesi önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan 'Shadow' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.

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İstanbul'da "Kurt Kapanı 25" denetimi yapıldı
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