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’da yakalandı ’ye getirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri temin eden şahsı ’da yakalayarak Düzce’ye getirdi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 17:32
İstanbul’da yakalandı Düzce’ye getirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül'de Düzce'de park içerisinde baygın vaziyette üzerinde bir miktar sentetik kannabinoid ile yakalanan şahsa bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şahsın uyuşturucu maddeyi 'dan temin ettiğini tespit ederek harekete geçti. İstanbul'da ikamet eden uyuşturucu satıcısı yürütülen soruşturma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınarak Düzce'ye getirildi.

Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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İstanbul’da yakalandı Düzce’ye getirildi
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