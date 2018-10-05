Rüyada evlenmek nedir? Rüya tabirleri - Rüyada evlendiğini görmek nedir?

Rüyada evlenmek

Rüyada evlendiğinin görülmesi Allah tarafından alınacak bir yardıma delalet etmektedir. Bu anlamda rüyaların en anlamlısı ve en güzellerinden biridir. Rüyada evlenmek. Kişi rüyasında daha önce ölmüş olan bir kişi ile izdivaç gerçekleştiriyor ise daha öncelerden umutsuz olarak gördüğü bir olayı gerçekleşeceğini bilmelidir. Rüyada annesini tanımadığı bir adam ile evlendiğini gören kişi mallarının büyük bir bölümünü kaybedecektir. Şeklinde yorumlanmaktadır. Çocuğu olan bir kadın rüyada evlendiğini görmüş ise çocuğunu evlendireceği zaman yakınlaşmıştır.

Rüyada evlenmekten vazgeçmek

Rüyada evlenmekten vazgeçen kişi eğer evlilik hazırlıkları yapıyor ise kendinden ve evlilikten emin değildir. Bu konu ile ilgili zamana ihtiyacı vardır, diye yorumlanmaktadır. Eğer bu kişinin evlilik ile ilgili bir durumu yok ise kötü bir evliliğe delalet etmektedir. Evleneceği kişi ondan menfaat ummakta ve onun duygularını kullanmak istemektedir.

Rüyada evlenmek, gelinlik giymek

Rüyada evlenip gelinlik giydiğini gören kişi eğer bekar biri ise yakında evlenecektir. Eğer gelinlik ışıltılı ve parlak ise ömür boyu mutlu olunacak bir evliliğe delalet ederken, kirli ve çamurla dolu bir gelinlik giymek ise sonu kötü bitecek bir evliliğe delalet etmektedir. Rüyada temiz gelinlikler içerisinde evlenildiğinin görülmesi daima güzelliktir. Çünkü gelin huzur, mutluluk, saflık ve güzelliğe yorumlanmaktadır. Bu sebeple güzel bir gelinlik içinde evlilik gerçekleştirilmesi kişi için çok güzel şeyler olacak demektir. Kişi eğer kendini ya da evleneceği bir kişiyi yırtık bir gelinlik içerisinde görmüş ise bu evliliğin belirsiz olduğu ve soru işaretleri barındırdığı şeklinde yorumlanmaktadır.