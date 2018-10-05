Usta gazeteciye veda

Türk
medyasına sayısız hizmeti olan usta gazeteci Ahmet Güner Elgin
dün Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı. Birçok gazetede muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar çeşitli görevlerde bulunan 86 yaşındaki Elgin, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Başarılı gazetecinin cenaze törenine gazeteci yazar Sadık Albayrak ve birçok meslektaşı katıldı. YALNIZ BIRAKMADILAR İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Güner Elgin, gazetecilik mesleğine yerel gazetelerde başladı Babıali'de Sabah Gazetesi'nin yanı sıra Yeni İstanbul, Bugün, Ayrıntılı Haber, Tercüman, Öncü, Ortadoğu, Son Havadis, Yeni Günaydın, Akşam ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. ÇOK SAYIDA ESER VERDİ
Geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren Nörolog Dr. Gülay Elgin ile evli olan Ahmet Güner Elgin'in, "Türkiye'deki Rusya", "Mevlana ve Mevlevilik", "Günümüzde Tarikatlar ve Dini Cemaatler", "Bab-ı Ali Ölürken", "Türkiye'sine Sevdalı Adam", "Tarikatlar Gerçeği Biliyor", "Marmara Kitabeleri", "Tenha Şiirler", "Mevlana ve Şems", "Siyasetimizin Derebeyleri" adlı eserleri bulunuyordu. Elgin, büyük emeklerle bir araya getirdiği tüm kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışlamıştı. Cenaze töreninin ardından Elgin'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.