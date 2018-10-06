Ankara'da skandal servis görüntüsü!

Servisçi esnafının da sıklıkla şikayetçi olduğu korsan taşımacılar, Ankara'nın her yanında cirit atmaya başladı. Minik Alperen'in öldüğü olaydan ders çıkarmayan korsan servisçiler, eski ve yönetmeliğe uygun olmayan araçlarla öğrencileri taşıyor. Bazı bölgelerde öğrenciler pick-up araçların kasasında eşya gibi okula götürülürken bazı noktalarda ise 30 yaşındaki araçlara istiflenerek taşınıyor. Korsan servisçiliğin geldiği boyutu ise Saray İlkokulu Müdürlüğü'nün Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı 82491776-140-E.17553739 sayılı 'Kaçak Servis Taşımacılığı' konulu yazısı özetliyor. Okul Müdürü, gönderdiği yazıda gayrı resmi ve kaçak yollardan 5 farklı binek otomobilin plakasını vererek korsancılar hakkında gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.