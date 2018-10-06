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'da skandal servis görüntüsü!

İzmir’in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin’in geçen yıl kreş servisinde unutularak hayatını kaybetmesi halen hafızalarda yer alırken, Başkent’te okulların açılmasıyla beraber öğrencileri taşıyan araçların yer aldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 12:07
Ankara'da skandal servis görüntüsü!

Servisçi esnafının da sıklıkla şikayetçi olduğu korsan taşımacılar, 'nın her yanında cirit atmaya başladı. Minik Alperen'in öldüğü olaydan ders çıkarmayan korsan servisçiler, eski ve yönetmeliğe uygun olmayan araçlarla öğrencileri taşıyor. Bazı bölgelerde öğrenciler pick-up araçların kasasında eşya gibi okula götürülürken bazı noktalarda ise 30 yaşındaki araçlara istiflenerek taşınıyor. Korsan servisçiliğin geldiği boyutu ise Saray İlkokulu Müdürlüğü'nün Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı 82491776-140-E.17553739 sayılı 'Kaçak Servis Taşımacılığı' konulu yazısı özetliyor. Okul Müdürü, gönderdiği yazıda gayrı resmi ve kaçak yollardan 5 farklı binek otomobilin plakasını vererek korsancılar hakkında gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

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Ankara'da skandal servis görüntüsü!
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