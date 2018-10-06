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tedavisi gören Esma , günden güne eriyor! Bir deri bir kemik kaldı

Suriye'nin diktatör rejiminin başında olan Beşşar 'in eşi Esma Esed'in, tedavisi sonrası çekilen fotoğrafı, görenleri şaşkına uğrattı.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 15:46
Kanser tedavisi gören Esma Esed, günden güne eriyor! Bir deri bir kemik kaldı

Suriye'nin diktatör devlet başkanı Beşşar 'in meme i nedeniyle tedavi gören eşi Esma Esed'in, son fotoğrafı, hastalığının oldukça ilerlediğini düşündürdü.

Fotoğrafta, kemoterapi tedavisi gören Esma Esed'in, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.

İngiltere'de doğan ve büyüyen Suriye Devlet Başkanı'nın eşi uluslararası alanda da tartışmalı bir figür.

, Suriye'deki isyanların şiddetle bastırılması sonrası Avrupa Birliği tarafından hakkında yaptırım kararı alınan 12 kişiden biriydi.

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Kanser tedavisi gören Esma Esed, günden güne eriyor! Bir deri bir kemik kaldı
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