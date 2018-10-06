Kanser tedavisi gören Esma Esed, günden güne eriyor! Bir deri bir kemik kaldı

Suriye'nin diktatör devlet başkanı Beşşar Esed'in meme kanseri nedeniyle tedavi gören eşi Esma Esed'in, son fotoğrafı, hastalığının oldukça ilerlediğini düşündürdü.

Fotoğrafta, kemoterapi tedavisi gören Esma Esed'in, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.

İngiltere'de doğan ve büyüyen Suriye Devlet Başkanı'nın eşi uluslararası alanda da tartışmalı bir figür.

Esma Esad, Suriye'deki isyanların şiddetle bastırılması sonrası Avrupa Birliği tarafından hakkında yaptırım kararı alınan 12 kişiden biriydi.