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'de trafik sı: 4 yaralı

nda takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 11:21
Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı

saat 08.30 sıralarında İdealtepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı
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