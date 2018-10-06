Oğlunun gözleri önünde öldürüldü

Antalya
'da, kafe sahibi Ekrem Çatal
, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen ve birlikte yaşadığı Ziynet Terzi
'yi (36) oğlunu okula götürürken, yol ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Antalya
'da masörlük yapan, bir çocuk annesi Ziynet Terzi, önceki akşam birlikte yaşadığı kafeterya işletmecisi Ekrem Çatal'a ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılmayı kabul etmeyen Çatal, Zeynep Terzi
ile tartıştı. Bu olayın ardından Zeynep Terzi, dün sabah oğlu M.C.T.'yi (8) okula götürmek üzere Muratpaşa'daki evinden çıktı. Sokakta otomobille bekleyen Ekrem Çatal ise seslendiği Ziynet Terzi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, sevgilisinin saldırabileceğini düşünen Terzi, oğlunu kurtarmak için sokağın içine kaçmasını sağladı. Bu sırada Ekrem Çatal, yanında getirdiği tabancayla kadın
a 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan ağır yaralanan Terzi, oğlunun gözleri önünde yere yığıldı. YARALI HALDE OĞLUNA SU İÇİRDİ
Ekrem Çatal kaçarken, vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Terzi'nin öldüğünü belirledi. Esnafın sahip çıktığı M.C.T. ise kucağında okul malzemeleri bulunan poşetle oturduğu yerden, annesinin yerde yatan cansız bedenine baktı. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan M.C.T.'nin polislere, "Annem ölmemiş olabilir. Doktorlar bir daha kontrol etsin. Beni kurtardı, kendisi vuruldu" demesi olay yerindeki herkesi duygulandırdı. Ardından, "Annemi Ekrem Çatal vurdu" diyen küçük çocuk, annesinin telefonundan, saldırganın fotoğrafını da gösterdi. M.C.T. psikolog eşliğinde Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir görgü tanığı ise "Kadın ile otomobildeki adam önce tartıştı. Sonra adam kadına ateş etti ve kaçtı. Çocuk çok korktu. Kadın yaralı halde çocuğuna su verdi ve onu sakinleştirmeye çalıştı" dedi.