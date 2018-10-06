Orhaneli’ni ayı korkusu sardı

Uludağ eteklerinde yer alan Bursa
'nın Orhaneli
ilçesine bağlı kırsal Başköy Mahallesi'nde oturan besiciler, 10 günde 11 ineği telef eden ayı saldırısı nedeniyle hayvanlarını yerleşim alanı dışına salmaz oldu. Ormanla iç içe olan mahalledeki yetiştiriciler, gündüzleri dağda beslenen, akşamları da orman içindeki damlara alınan ineklerinin telef edilmesi nedeniyle hayvanlarını ayılardan korumak için gözleri önünde otlatıyor.
Mahalle muhtarı Hasan Acar, "Üreticilerimiz hayvanlarını dışarı salamaz hale geldi. Mahallenin ihtiyarlarıyla da görüşüyoruz. Böylesi hiç görülmemiş. 10 günde bu kadar zarar verdiler. Bununla ilgili kaymakamlığa dilekçe verdik. Kaymakam bey ilgili kurumlara bildirdi, sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ayıları öldürmenin cezasının olduğunu anlatan Acar, "Çok zor durumdayız. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz. Üreticilerimiz hayvanlarını damlarından çıkaramaz hale geldi. Ayının ilerleyen günlerde insanlara da saldırmasından korkuyoruz. Ayı, kurt gibi boğmuyor. Hayvanı neresinden yakalarsa yemeye başlıyor. Bu hayvanların sigortası da yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.
Besicilerden Saim Oruç (56) da "Ayılar 10 gün içinde 5 ineğimi yedi. Daha önceden çok nadir, yılda bir kez filan başımıza böyle olay geliyordu. Ama son 10 günde köyden 11 ineği ayılar yedi. Böylesi hiç başımıza gelmemişti" diye konuştu.