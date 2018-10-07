Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kastamonu’da 8 kişi mantardan zehirlendi

’da 8 kişi mantardan zehirlendi

’da il merkezinde, Taşköprü ve Bozkurt ilçelerinde 8 kişi daha, yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 16:50
Kastamonu’da 8 kişi mantardan zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, 'da il merkezinde araziden topladıkları mantarları yiyen Furkan E. (25), Satı K. (57), Şerafettin K. (58), Mehmet Cemil K. (28), Aliye A. (56) ile Taşköprü ilçesinde Selfinaz Y. (45) ve Bozkurt ilçesinde de Anilcan K. (18) ve Hanife K. (36) bir süre sonra rahatsızlandı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 8 kişi, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kastamonu'da son bir hafta içerisinde 46 kişi, mantar zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere müracaatta bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu’da 8 kişi mantardan zehirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN