Kastamonu’da iki günde 20 kişi mantardan zehirlendi

Kastamonu
'da son iki günde ormanlık alandan topladıkları mantarları pişirerek yiyen 20 kişi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, son iki günde araziden topladıkları mantarları yiyen Şenpazar ilçesinde Emriye Ş, Yıldız G, Nebihat S, Ali Ş, Fatma Y, Kezban K, Kıymati Ç, Umut K, Şaziye K. ve Refik S; Çatalzeytin ilçesinde Ali K; Daday ilçesinde Yaşar K, Mehmet K. ve Zühre K; kent merkezinde Havva A, Refik A, Hasan Y. ve Seher S; Doğanyurt ilçesinde ise Zeynep S. ve Ayşe B. bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu. Zehirlenen kişilerin Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. DHA