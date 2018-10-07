Şanlıurfa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Adıyaman istikametinden Siverek yönüne doğru seyir halinde bulunan Ramazan Ç. yönetimindeki 34 KB 1884 plakalı otomobil, ilçenin girişinde park halindeki tırı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren ve arabada sıkışan sürücü Ramazan Ç., çevredekilerin olay yerine çağırdığı ilk yardım ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı adam, Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.