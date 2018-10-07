Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şanlıurfa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı

'da otomobil park halindeki 'a çarptı: 1 yaralı

’nın Siverek ilçesinde otomobil sürücüsü park halindeki ı fark etmeyerek, tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 10:15
Şanlıurfa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Adıyaman istikametinden Siverek yönüne doğru seyir halinde bulunan Ramazan Ç. yönetimindeki 34 KB 1884 plakalı otomobil, ilçenin girişinde park halindeki ı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren ve arabada sıkışan sürücü Ramazan Ç., çevredekilerin olay yerine çağırdığı ilk yardım ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı adam, Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN