Yola çıkmadan önce dikkat! İşte Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları, KorkuteAntalyalya yolunun 4-9. kilometrelerinde sathi kaplama yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 28-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 19-25. kilometrelerinde (Rize şehir geçişi) bulunan yaya üst geçitlerinde bakım onarım çalışması nedeniyle 07.00-20.00 saatlerinde ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 39-40. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Van-Hakkari yolunun 85-88. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda V16 Viyadüğü çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle gün içinde her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak. Ankara yönünde ulaşım, 22.00-05.00 saatlerinde Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise alternatif güzergahlardan sağlanacak.