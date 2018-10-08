AÖL kayıt yenileme işlemlerinde son gün! 2018 MEB AÖL Açık lise ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılıyor?

Açık lisede okuyan öğrenciler dikkat! Hazırladığımız haberimiz AÖL ilk kayıt ve yeni kayıt işlemlerini son güne bırakanları ilgilendiriyor! Açık lise kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri uzatıldı. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusu ile, Açıköğretim lisesi kayıt işlemleri tarihleri uzatılmış ve kaydını çeşitli sebeplerle yaptıramamış binlerce öğrenci bu müjdeyi büyük sevinçle karşılamıştı. Buna rağmen, kaydını Ekim ayının son günlerine bırakan öğrenciler, AÖL hakkında sorgulamalarına devam ediyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitiyor? İşte MEB tarafından paylaşılan resmi bilgiler

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. dönem kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖL öğrencileri için normal şartlarda 28 Eylül 2018 Cuma günü sona erecek olan kayıt yenileme işlemleri, 08 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kayıt yenileme başvuruları yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri de 28 Eylül tarihinde son bulmuştu; ancak yetiştiremeyen ve yeni kayıt işlemlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamayan öğrenciler için de yeni kayıt işlemleri 08 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı.

İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL YENİ İLK KAYIT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

AÖL yeni kayıt başvuruları il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

AÖL YENİ KAYIT SINAV BEDELİ

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Bedelini" ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

İlk Kayıt Sınav Bedelini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz:

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.