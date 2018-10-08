Diş davasını istinaf çözecek

İstanbul
'da
60 yaşındaki kadın, implant tedavisi sırasında diş
hekiminin üst çenesini kırdığını, damağını kaybettiğini öne sürüp savcılığa şikâyette bulundu. Gülhanım Zekeriyaoğlu, savcılığa yaptığı şikayette, 6 yıl önce üst dişleri olmadığı için Aksaray
'da özel bir hastaneye diş yaptırmaya gittiğini, 4 implant takıldıktan sonra aşırı ağrı, kanama ve iltihaplanma yaşadığını anlattı. Acıya daha fazla dayanamayınca diş hekimi E.S.'nin zorlamasıyla "doktorun herhangi bir suçu yoktur" diye yazı imzaladığını, sonra da E.S.'nin implantları çıkardığını öne süren Zekeriyaoğlu, bu sırada üst çenesinin kırıldığını söyledi. Diş hekimi E.S. ise kadını suçladı. E.S. hakkında "taksirle yaralama" suçundan üç ayla bir yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yerel mahkeme diş hekimi hakkında beraat kararı verdi. Şikâyetçi kadın karara itiraz etti. İstinaf mahkemesi, dosyayı inceledikten sonra dava karara bağlanacak.