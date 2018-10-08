Düzce'de kapıları plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karaca Mahallesi'ndeki apartmanda şüpheli kişiler olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine yapılan baskında Burçin K. ve Sedef V., yakalanarak, gözaltına alındı. Üst araması yapılırken, kapıların açılmasında kullanılan plastik aparat, kadınlardan birinin ayakkabısında bulundu. Kadınların, kilidin içeri girmesini sağlayan plastik aparatla kapıları açarak, evlere girdiği belirlendi. Daha önce 'hırsızlık' suçundan haklarında işlem yapılan Burçin K. ve Sedef V., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Burçin K. ve Sedef V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.