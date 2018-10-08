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'de : 1 ölü

'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 12:09
Nevşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İddiaya göre, Göre beldesinde Emrullah Tuncay, konuşmak için evine gelen A.S'yi aracına alarak boş araziye gitti.

Alacak meselesinden çıkan kavgada A.S, Tuncay'ı bıçaklayarak öldürdü. Eve dönmemesi üzerine araziye giden yakınları, Tuncay'ın cesedini bularak durumu jandarmaya bildirdi.

Tuncay'a ait araçla olay yerinden kaçan A.S, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltındaki zanlının kente getirileceği öğrenildi.

Tuncay'ın cesedi, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Nevşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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