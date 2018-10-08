ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | 78. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları açıklanma tarihi 2018

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ÖGG sınavının ardından sınav soruları ve cevapları erişime açılmıştı. Şimdi ise gözler 78. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. Özel Güvenlik Görevlisi kaydını yenilemek isteyen veyahut kariyerine özel güvenlik olarak yön vermek isteyen adayların doğrudan araştırdığı 78. ÖGG sınavı sonuçları en çok sorgulananlar arasında yer alıyor Sizler için derlediğimiz haberimizde, Özel Güvenlik Sınavı sonuçları hakkında merak edilen detayları listelerken ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkındaki bilgileri de paylaşmaya çalıştık.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz sınavlar göz önüne alındığında ise, 12 Ekim Cuma günü sınav sonuçlarının açıklanmasını öngörmemiz mümkün.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

Sınava giren adayların merakla beklediği kitapçıklar yayımlandı. İşte, 78. ÖGG sınav soruları ve cevapları;

ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 54. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 54. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.