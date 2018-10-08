POMEM 23. dönem polis alımı başvuruları yapıyor - 2018 POMEM başvuru başvuru şartları neler?

Daha önce duyurulan 10 bin polis alımı süreci 1 Ekim itibari ile başladı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile, 23. Dönem POMEM başvuruları resmen başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM bünyesinde polis olarak çalışmak isteyenleri ilgilendiren ilan, yayında olduğu günden beri yoğun ilgi görüyor. Başvurusunu tamamlayan bireyler sonuçların açıklanmasını beklerken henüz başvuru yapmayan adaylar ise POMEM başvuru şartlarını araştırıyor.

Sabah.com.tr olarak hazırladığımız haberimizde, 23. Dönem POMEM başvuru şartlarına değinirken POMEM başvurusu nasıl yapılır? sorusuna da yanıt verdik. İşte 2018 polis alımı süreci hakkında merak edilenler.

23. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI 2018

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