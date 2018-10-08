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23. dönem polis alımı başvuruları yapıyor - 2018 POMEM başvuru başvuru şartları neler?

Polis alımı ilanlarını takip edenlere müjde! Merakla beklenen 23. dönem başvuruları geçtiğimiz günler içerisinde başladı. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen POMEM polis alımı alımı, (EGM) tarafından yapılan duyurunun ardından resmen başladı. 23. dönem kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri bünyesine bini kadın olmak koşuluyla 10 bin kişi alınacak. Peki, POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapaılır? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 8.10.2018 12:39
POMEM 23. dönem polis alımı başvuruları yapıyor - 2018 POMEM başvuru başvuru şartları neler?

Daha önce duyurulan 10 bin polis alımı süreci 1 Ekim itibari ile başladı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile, 23. Dönem başvuruları resmen başladı. EGM bünyesinde polis olarak çalışmak isteyenleri ilgilendiren ilan, yayında olduğu günden beri yoğun ilgi görüyor. Başvurusunu tamamlayan bireyler sonuçların açıklanmasını beklerken henüz başvuru yapmayan adaylar ise POMEM başvuru şartlarını araştırıyor.

Sabah.com.tr olarak hazırladığımız haberimizde, 23. Dönem POMEM başvuru şartlarına değinirken POMEM başvurusu nasıl yapılır? sorusuna da yanıt verdik. İşte 2018 polis alımı süreci hakkında merak edilenler.

23. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI 2018

Polislik başvuruları ile ilgili detaylar için ilerleyen sayfalarımızı takip ediniz.

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POMEM 23. dönem polis alımı başvuruları yapıyor - 2018 POMEM başvuru başvuru şartları neler?
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