Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

'de bir apartmanın 6'ncı katından kucağında 3 yaşındaki kızıyla düşen kadın hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 22:55
3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

'de bir apartmanın 6'ncı katından kucağında 3 yaşındaki kızıyla düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'ta meydana gelen olayda, Zeynep Ceylan, oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan kucağındaki 3 yaşındaki kızı Züleyha ile düştü.

Beton zemine çakılan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Züleyha Ceylan ise yaralandı.

Durumu ağır olan küçük Züleyha, Niğde Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, kadının çocuğuyla nasıl düştüğüne ilişkin polis soruşturması sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN