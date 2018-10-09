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'da katliam gibi ! 3 ölü, 2 yaralı

'ın Karacasu ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 06:58
Aydın'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesinden Karacasu istikametine seyreden (20) idaresindeki 20 AAZ 682 plakalı otomobil, Karacasu-Tavas yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık () ekipleri sevk edildi.

da, araçta sıkışan sürücü Hazar Canbaz ile Davut Arısan (20) ve Nurdane Geryüz'ün (21) olay yerinde öldüğü belirlendi. Otomobildeki diğer kişiler Emre Burak (20) ve Dilan Şener (20) ise yaralandı.

AKS ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Aydın'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 2 yaralı
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