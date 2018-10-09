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Cezaevinde sargı beziyle kendini astı

'da, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Ali O. (37) kolundaki sarı bezi ile kendini asarak yaşamına son verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 15:09
Cezaevinde sargı beziyle kendini astı

Olay, dün gece L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Cezaevisi hükümlüsü Ali O., geçen ay ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralanan Ali O., ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SARGI BEZİYLE KENDİNİ ASTI

Taburcu edilen ve dün yeniden cezaevine konulan Ali O., kolundaki sargı bezi ile kendini tavana astı. Olayın haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri Ali O.'nun öldüğünü belirledi. Hastane morgukaldırılanlan Ali O.'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Cezaevinde sargı beziyle kendini astı
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