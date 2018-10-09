Külliye’de senfoni konseri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
ilk sanat konserine görkemli bir etkinlikle ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cemal Erkin
, Adnan Saygun
gibi klasikleşmiş Türk bestecilerinin yanında Neşet Ertaş
türkülerinin de yer alacağı programda Mozart, Brahms ve Borodin gibi uluslararası müzik tarihine adını yazdırmış bestecilerin eserleri de sanatseverlerle buluşacak. Yarınki konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
'nı (CSO) yönetecek Şef Rengim Gökmen, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre Merkezi'nde böyle bir sanat etkinliğini yönetecek olmak benim için onur verici. Külliye'de düzenlenecek etkinliklerin Türkiye'nin sanat vizyonuna önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Milli duygularımızı koruyarak müziğimizi evrenselleştireceğiz" dedi. 'YÖNETMEK BÜYÜK BİR ONUR'
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sanat konserini yönetecek ünlü şef Rengim Gökmen'in SABAH'a yaptığı açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
'nın yeni sanat sezonunu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre merkezinde açmasının önemli bir anlamı var. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dünyanın en eski sanat kurumlarından birisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yüce makamın ismini orkestraya vermesi farklı bir görev yüklüyor. Külliye'de düzenlenecek sanatsal etkinliklerin Türkiye'nin sanat vizyonuna önemli katkı yapacağını düşünüyorum. Bu konseri yapmak da bana tesadüf etti. Külliye'de böyle bir sanat etkinliğini yönetecek olmak onur verici." 'TAM KADRO ORADAYIZ'
"Çarşamba günkü
konserde müzik yelpazesinin
her açısına seslenen bir program
oluşturmaya çalıştık. Erkin, Saygun gibi
klasikleşmiş dünyada tanınan Türk bestecilerinin
yanında Neşet Ertaş türküleri
de yer alacak. Mozart, Brahms ve Borodin
gibi uluslararası müzik tarihine adını yazdırmış
bestecilerin eserleri de sanatseverlerle
buluşacak. Azeri besteci Vagıf
Adıgüzel'in Çanakkale
Oratoryosu'ndan
iki bölüm seslendireceğiz. Renkli bir program
olacağını ifade edebilirim. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Devlet çok sesli korosuyla
birlikte CSO bütün kadrosuyla orada
olacak. Devlet Opera ve Balesi'nin üç seçkin
solisti Görkem Ezgi Yıldırım, Bülent
Bezdüz ve Zafer Erdaş da programda yer
alıyor."
"Türkiye, Cumhuriyet döneminin
en büyük atılımlarından birini müzik
alanında yapmıştır. Doğu ülkelerinde
Türkiye'deki kadar geniş çapta müzik
ve sahne hareketi yoktur. Anadolu'dan
Japonya'ya kadar olan coğrafyada Türkiye
müzik yönünden oldukça güçlü kurumlara
sahiptir. Atatürk'ün müzik alanında
yapmak istediği şey, kendi kültürümüz
ve özümüzü koruyarak, çağdaş en ileri
müzik teknikleri ile eserler yaratılması ve
bunları evrensel anlamda dışarıya yayabilecek
kurumlar oluşturulması ve sanatçılar
yetiştirilmesi olmuştur. Geleneksel
müziğimizin değerini çok iyi özümseyip
onun üzerine inşa edeceğimiz yeni müzik
düşüncesi ile dallarımızı evrensele uzatmalıyız.
2023'ten sonra ileri boyutlarda
orkestralarımızla, bestecilerimizle solistlerimizle,
şeflerimizle Türkiye'nin adını
duyuracağız. Geleneksel Türk sanatını
geliştirerek çağdaş Türk müziğini ileriye
götüreceğiz." DOĞU-BATI'NIN BULUŞTUĞU KENT
"Dünyanın en zengin coğrafyası
üzerinde yaşıyoruz. 12 bin yıl öncesine
dayanıyor bu toprakların medeniyeti.
Dünyanın hiçbir kentinde İstanbul
dışında aynı akşamda Doğu müzikleriyle
Batı müziklerini, fasılla, senfonik müziği
aynı nitelikte dinleyemezsiniz. İstanbul
bu anlamda Doğu ve Batı'nın buluştuğu
en önemli kenttir. Geçmişe sahip çıkarak
onun zenginliğiyle geleceğe doğru
çağdaş anlamda atılım yapmak gerekir.
Dünyayla yarışmamız için milli duygularımızı
koruyarak müziğimizi evrenselleştireceğiz." MOZART'IN TÜRK MARŞI DA VAR
CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; CSO, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sezon açılış konseri gerçekleştirileceği belirtilerek "CSO Şefi Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde, Neşet Ertaş şarkılarından Mozart'ın Türk Marşı'na kadar, çok sevilen Türk ve yabancı eserlerden oluşan karma program sunulacak "denildi.