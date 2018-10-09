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Külliye’de senfoni konseri

’nın yeni sezon açılış konseri yarın ’nde gerçekleştirilecek. Şef Gökmen “Ulvi ve gibi bestecilerini yanında türküleri de çalınacak” dedi

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Külliye’de senfoni konseri
ilk sanat konserine görkemli bir etkinlikle ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. , gibi klasikleşmiş Türk bestecilerinin yanında türkülerinin de yer alacağı programda Mozart, Brahms ve Borodin gibi uluslararası müzik tarihine adını yazdırmış bestecilerin eserleri de sanatseverlerle buluşacak. Yarınki konserde 'nı (CSO) yönetecek Şef Rengim Gökmen, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre Merkezi'nde böyle bir sanat etkinliğini yönetecek olmak benim için onur verici. Külliye'de düzenlenecek etkinliklerin Türkiye'nin sanat vizyonuna önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Milli duygularımızı koruyarak müziğimizi evrenselleştireceğiz" dedi.

'YÖNETMEK BÜYÜK BİR ONUR'
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sanat konserini yönetecek ünlü şef Rengim Gökmen'in SABAH'a yaptığı açıklama şöyle:
"'nın yeni sanat sezonunu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre merkezinde açmasının önemli bir anlamı var. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dünyanın en eski sanat kurumlarından birisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yüce makamın ismini orkestraya vermesi farklı bir görev yüklüyor. Külliye'de düzenlenecek sanatsal etkinliklerin Türkiye'nin sanat vizyonuna önemli katkı yapacağını düşünüyorum. Bu konseri yapmak da bana tesadüf etti. Külliye'de böyle bir sanat etkinliğini yönetecek olmak onur verici."

'TAM KADRO ORADAYIZ'
"Çarşamba günkü konserde müzik yelpazesinin her açısına seslenen bir program oluşturmaya çalıştık. Erkin, Saygun gibi klasikleşmiş dünyada tanınan Türk bestecilerinin yanında Neşet Ertaş türküleri de yer alacak. Mozart, Brahms ve Borodin gibi uluslararası müzik tarihine adını yazdırmış bestecilerin eserleri de sanatseverlerle buluşacak. Azeri besteci Vagıf Adıgüzel'in Oratoryosu'ndan iki bölüm seslendireceğiz. Renkli bir program olacağını ifade edebilirim. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet çok sesli korosuyla birlikte CSO bütün kadrosuyla orada olacak. Devlet Opera ve Balesi'nin üç seçkin solisti Görkem Ezgi Yıldırım, Bülent Bezdüz ve Zafer Erdaş da programda yer alıyor."
"Türkiye, Cumhuriyet döneminin en büyük atılımlarından birini müzik alanında yapmıştır. Doğu ülkelerinde Türkiye'deki kadar geniş çapta müzik ve sahne hareketi yoktur. Anadolu'dan Japonya'ya kadar olan coğrafyada Türkiye müzik yönünden oldukça güçlü kurumlara sahiptir. Atatürk'ün müzik alanında yapmak istediği şey, kendi kültürümüz ve özümüzü koruyarak, çağdaş en ileri müzik teknikleri ile eserler yaratılması ve bunları evrensel anlamda dışarıya yayabilecek kurumlar oluşturulması ve sanatçılar yetiştirilmesi olmuştur. Geleneksel müziğimizin değerini çok iyi özümseyip onun üzerine inşa edeceğimiz yeni müzik düşüncesi ile dallarımızı evrensele uzatmalıyız. 2023'ten sonra ileri boyutlarda orkestralarımızla, bestecilerimizle solistlerimizle, şeflerimizle Türkiye'nin adını duyuracağız. Geleneksel Türk sanatını geliştirerek çağdaş Türk müziğini ileriye götüreceğiz."

DOĞU-BATI'NIN BULUŞTUĞU KENT
"Dünyanın en zengin coğrafyası üzerinde yaşıyoruz. 12 bin yıl öncesine dayanıyor bu toprakların medeniyeti. Dünyanın hiçbir kentinde İstanbul dışında aynı akşamda Doğu müzikleriyle Batı müziklerini, fasılla, senfonik müziği aynı nitelikte dinleyemezsiniz. İstanbul bu anlamda Doğu ve Batı'nın buluştuğu en önemli kenttir. Geçmişe sahip çıkarak onun zenginliğiyle geleceğe doğru çağdaş anlamda atılım yapmak gerekir. Dünyayla yarışmamız için milli duygularımızı koruyarak müziğimizi evrenselleştireceğiz."

MOZART'IN TÜRK MARŞI DA VAR
CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; CSO, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sezon açılış konseri gerçekleştirileceği belirtilerek "CSO Şefi Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde, Neşet Ertaş şarkılarından Mozart'ın Türk Marşı'na kadar, çok sevilen Türk ve yabancı eserlerden oluşan karma program sunulacak "denildi.
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