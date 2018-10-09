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Umut yolculuğu zeytinlikte son buldu

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Umut yolculuğu zeytinlikte son buldu
'NIN Bodrum ilçesi Görecek adası ve Milas Arpabükü koyunda Muğla kıyılarından Yunan adalarına kaçma girişiminde bulunan toplam 131 düzensiz göçmen, Jandarma ve ekiplerince yakalandı. Milas'taki göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesi Küçükköy mahallesinde ise Afganistan uyruklu çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 34 kişi yakalandı. A.K. ve V.K. isimli organizatör oldukları öğrenilen 2 kişi yakalandı.

TARLADA YAKALANDILAR
'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen zeytinlik alanda yakalandı. Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Umut yolculuğu zeytinlikte son buldu
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