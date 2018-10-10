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'da otomobil cami duvarına çarptı: 2 yaralı

'da bir otomobilin cami duvarına çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 06:44
Aydın'da otomobil cami duvarına çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 09 RS 001 plakalı otomobil, Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Emir Sultan Camisi'nin bahçe duvarına çarptı.

Refüjdeki ağaca çarparak durabilen araçtaki Nail Öz (19) ve Batuhan Gülmez (18) yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesikaldırılanlan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Aydın'da otomobil cami duvarına çarptı: 2 yaralı
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