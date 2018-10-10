Bağırmayın artık Emirhan duyuyor

Yüksek ateşle gittiği hastanede yüzde 60'a yakın duyma kaybı yaşayan 4 yaşındaki Emirhan, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen balon uygulamasıyla iyileşti. Anne Sevda Kozcağız, "Yanına gidip bağırmak zorunda kalıyorduk. Şimdi bize, 'Bağırmayın, sessiz olun. Resim yapıyorum' diyor" diyerek sevincini dile getirdi. Emirhan Kozcağız henüz 4 yaşında... 1.5 yaşındayken yüksek ateşle götürüldüğü hastanede teşhis konuldu. Genizi etkileyen "üst solunum yolu enfeksiyonu ile östaki borusu tıkanması" sonucu işitme yeteneğini yitirmişti. Orta kulak
ile geniz arasında, içinde hava ya da sıvı geçişi olmayacak şekilde duran östaki tüpündeki kasların kasılması nedeniyle Emirhan'da yüzde 60 duymama sorunu başladı. Sevdaİsmail Kozcağız çifti, bu yüzden yüksek konuşmak zorunda kalıyordu. 'TARİF EDİLEMEZ MUTLULUK'
Türkiye'de ilk kez 2015'te yapılmaya başlanan balon uygulaması ameliyatı Emirhan'a da uygulandı. Çocuklarda yüzde 100, yetişkinlerde ise yüzde 98 başarı elde edilen operasyon, Emirhan'ın sessiz dünyasına ses kattı. Anne Sevda Kozcağız, "Emirhan, 'oğlum' sesini bile zor duyuyordu. Şimdi ise evde yüksek sesle konuşan dedesine, babasına, "Çok bağırmayın. Sessiz olun. Resim yapıyorum' uyarısında bulunuyor. Bu inanılmaz bir mutluluk. Oğlumun sessiz bir dünyası vardı. Kreşe gidiyordu. Duyma sorunu bizi çok üzüyordu. Yanına gidip, sesimizi duyurmak için bağırmak zorunda kalıyorduk. Şimdi bağırmamamız için bizi uyarıyor" dedi. ÇOCUKLARDA YÜZDE 100 BAŞARI
Emirhan'ın ameliyatını Marmara Üniversitesi
Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlar Batman ve ekibi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Batman, "Erişkin hastalarda başlayan uygulamamız Türkiyede ilk defa tarafımızdan yapılan uygulamalarla çocuklarda orta kulak sıvısının tedavisi ile devam etti. Yaptığımız operasyonlarla çocuklarda yüzde 100, yetişkinlerde ise yüzde 98 başarı elde ettik" diye konuştu. Batman, "Genel anestezi ile yapılan operasyonda her iki kulağa östaki balon tuboplasti yapıldı. Bu işlemle hem işitme düzeldi, hem de burun tıkanıklığı son buldu" dedi. Batman şöyle devam etti: "Sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına ikincil olarak geniz etinin büyüyerek östaki borusu problemi yarattığı, sonucu olarak orta kulakta sıvı oluştuğu belirlendi. Ameliyattan sonra kulaktaki sıvının normale döndüğü tespit edildi. 4 yaş üzeri çocuklarda ilk kez uygulayan hekimim. Bu yaptığım operasyonda dünyadaki ikinci büyük seri tarafıma aittir."