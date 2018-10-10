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'da nda panik! 17 öğrenci hastanelik oldu

'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda yemekten sonra rahatsızlanan 17 öğrenci hastanelik oldu. Yurttaki yemeklerin taşeron bir şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 07:50
Bursa'da öğrenci yurdunda panik! 17 öğrenci hastanelik oldu

Olay, Uludağ Üniversite'sinde meydana geldi.İddiaya göre, kampüs içerisinde bulunan Halime Hatun nda akşam yemeğinde "irmik tatlısı" yiyen bazı öğrenciler mide bulantısı yaşadı. Mide bulantısı, ateş, ishal gibi şikayetleri bulunan öğrencilerden 4'ü kendi imkanları ile 13 öğrenci ise ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"17 öğrenci hastaneye kaldırıldı"

Mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi yaşayan 4 öğrenci kendi imkanları ile hastaneye gitti. Hastanede tedavi edildikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesinin üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Mide bulantısı yaşayan 13 üniversite öğrencisi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahale sonrası 8 öğrenci taburcu edilirken, 9 öğrencinin ise kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutularak tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan yurdu önünde ambulansların hazırda bekletildiği görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin yediği yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

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Bursa'da öğrenci yurdunda panik! 17 öğrenci hastanelik oldu
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