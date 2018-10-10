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’nin motosikletli kadın postacıları

’nin motosikletli kadın postacılarının, gönderileri zamanında ulaştırmak için harcadıkları çaba, kentte yaşayanların takdirini topluyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Edirne’nin motosikletli kadın postacıları
'de de motosikletli iki kadın dağıtıcının posta dağıtımındaki hızları, kentte yaşayanların dikkatini çekiyor ve takdirini topluyor. PTT Selimiye Merkez Müdürlüğü'nde görevli (22) ve (21) her sabah cihetlerine göre ayrılan postları çantalarına yükleyip, motosikletleriyle sorumluluk alanlarına doğru gaza basıyor. Kimine sevinç, kimine hüzün götüren "motorlu posta güvercinleri" emekliliklerine kadar hüzünden çok sevince ortak olmak umuduyla kapıları çalmaya devam ediyor. Babası da 'de posta dağıtıcısı olan Hürriyet Sabancılar, baba mesleğini devam ettirdiği için gurur duyduğunu söyledi. Postacılığın sadece evrak götürme işi olmadığını, yaptığı işin duygusal bir yönü olduğunu da ifade eden Sabancılar, "Hayalini kurduğum mesleği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bence her işte işini severek yapmak en önemlisi. İnsanlarla iç içe oluyorsunuz. Bazen iyi bazen de kötü haber götürüyoruz" dedi. Seda Nane de motosiklet kullanmayı, posta dağıtıcılığına başladıktan sonra öğrendiğini belirtti. Motosikletin işlerini kolaylaştırdığını dile getiren Nane, "Vatandaşlar önce bizi görünce şaşırıyor ama daha sonra gurur duyduklarını ifade ediyorlar. Erkekler değil de kadınlar bizi görünce gururla bakıyorlar, tebrik ediyorlar, alkışlayan bile oldu" dedi.
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Edirne’nin motosikletli kadın postacıları
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