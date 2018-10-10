Eski eşi affetti Bakanlık affetmedi

"Kelime Oyunu" adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol
'un, eşini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, boşandığı eşinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karara itiraz etti. Ünlü sunucu Ali İhsan Varol hakkında geçtiğimiz yıl dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, ünlü sunucu Varol'un eşi Ayşe Varol
'a, önce hakaret ettiği ardından da yumruk attığı kaydedilmişti. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istenmişti. Devam eden yargılama sırasında Ayşe Varol, eşi hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dava düştü. Fakat geçtiğimiz günlerde davada katılan sıfatıyla bulunan bulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, cezaya itiraz etti. 'GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ'
Bakanlık avukatı tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde "Mahkeme, Varol tarafından işlenen kusurun yoğunluğunu, suçun işleniş biçimini, meydana gelen zararın ağırlığını göz önüne bir kez daha almalıdır. Ayşe Varol'un şikayetinden vazgeçmesi suçun işlendiği gerçeğini değiştirmez " dedi. Bölge Adliye Mahkemesi, itiraz sonrası dosyayı yeniden inceleyecek.