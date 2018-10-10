Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Turgutlu’da Özel Harekatlı huzur operasyonu

’da Özel Harekatlı huzur operasyonu

'da Özel Harekat, , Terörler Mücadele, Kaçakçılık ve Müdürlüğüne bağlı 180 polisin katılımıyla "huzur operasyonu" gerçekleştirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 07:08 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 07:09
Turgutlu’da Özel Harekatlı huzur operasyonu
ilçesinde uygulama kapsamında 24 iş yeri, metruk binalar, parklar ve okul bahçeleri kontrol edildi. Ayrıca trafik denetiminde ise 146 araç incelendi. Uygulamada, 1215 kişinin sorgulaması yapılarak, hırsızlık, silahlı tehdit, yaralama ve basit yaralama suçlarından aranması olan 5 kişi yakalandı. Trafik uygulamasında bir otomobilde yapılan aramada 1 adet Browning marka tabanca ve 2 adet şarjör bulundu.

Öte yandan 8 motosiklet trafikten men edilirken, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uygulamada, 36 araç sürücüsüne toplam 25 bin 741 lira para cezası kesildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turgutlu’da Özel Harekatlı huzur operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN