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4 çocuk annesi kadın kocası tarafından öldürüldü!

Bir kadın daha boşanmak istediği kocası tarafından öldürüldü. 4 çocuk annesi kadını sokak ortasında kanlar içinde gören kızı sinir krizi geçirdi.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 10:08

Olay bu sabah 'ın Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Şeyda A. boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadığı kocasıyla işe gittiği sırada sokak ortasında karşılaştı. Tehdit ve saldırılara maruz kalan kadın ardından bıçaklanarak sokak ortasında kanlar içinde yerlere yığıldı. Kadını bıçaklayan Hakan A.'nın polisi arayarak, "ben karımı öldürdüm gelin beni alın" dedikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışmalara başladı.

Olayı öğrenen çocuklar ise olay yerine gelerek annelerini sokak ortasında kanlar içinde görünce sinir krizleri geçirdi. Annesinin babası tarafından öldürdüğünü duyan en büyük kızının haykırışları yürek burktu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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4 çocuk annesi kadın kocası tarafından öldürüldü!
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