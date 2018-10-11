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650 bin lirayı ’a bıraktı

Dünya yıldızlarının göz bebeği olan “” isimli mega yat ’da 650 bin liralık 160 bin litre yakıt aldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 03:29
650 bin lirayı Bodrum’a bıraktı
, , gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yat "" geçtiğimiz gün 'a açıklarına demir demir atmıştı. Sık sık havalanan yatın üstündeki helikopter ilçede tur atması dikkatlerden kaçmamıştı. 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen yatın bugün gemi yanaşma iskelesine demir atarak 650 bin liralık, 160 bin litre yakıt aldığı öğrenildi.

72 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan helikopter olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alan "Cloudbreak" içerisinde bir havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu da barındırıyor. Aynı anda 40 kişinin konaklayabileceği yatın değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
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