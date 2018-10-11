DGS ek yerleştirme işlemleri başladı! 2018 ÖSYM ile DGS ek tercih işlemleri ve boş kontenjanlar listesi

Herhangi bir kontenjana yerleşemeyen ve boşta kalan binlerce öğrenci, DGS ek tercih işlemlerini ve boş kontenjan sayısını merak ediyor. Adaylar, konuyla ilgili olarak ÖSYM'den açıklama beklerken DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? sorusuna da yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sürecine ilişkin bilgileri derlerken DGS boş kontenjan sayısını da tablo halinde verdik.

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI!

2018 Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecine geçildi. Adayların gözü kulağı ÖSYM'nin konu ile ilgili yapacağı açıklamada idi. ÖSYM, DGS ek yerleştirme işlemlerinin alınmaya başladığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2018-DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek.

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DGS BOŞ KONTENJANLAR SAYISI

DGS 2018'e ilişkin sayısal bilgiler, en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte DGS boş kontenjan sayısı...