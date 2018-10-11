Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > DGS ek yerleştirme işlemleri başladı! 2018 ÖSYM ile DGS ek tercih işlemleri ve boş kontenjanlar listesi

ek yerleştirme işlemleri başladı! 2018 ile işlemleri ve lar listesi

tarafından tercih sonuçlarının açıklanması neticesinde kontenjanlara yerleştirmeler yapıldı. Herhangi bir kontenjana yerleşemeyen adaylar ise ek tercihler ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce aday, ÖSYM'nin işlemlerini ne zaman başlatacağını merak ediyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile 2018 DGS ek tercih yerleştirme işlemlerinin alınmaya başlandığı duyuruldu. İşte ÖSYM ek tercih ve lar hakkında merak edilen tüm detaylar

Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 12:10
DGS ek yerleştirme işlemleri başladı! 2018 ÖSYM ile DGS ek tercih işlemleri ve boş kontenjanlar listesi

Herhangi bir kontenjana yerleşemeyen ve boşta kalan binlerce öğrenci, ek tercih işlemlerini ve sayısını merak ediyor. Adaylar, konuyla ilgili olarak 'den açıklama beklerken leri ne zaman başlayacak? sorusuna da yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde ek tercih sürecine ilişkin bilgileri derlerken DGS boş kontenjan sayısını da tablo halinde verdik.

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI!

2018 Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecine geçildi. Adayların gözü kulağı ÖSYM'nin konu ile ilgili yapacağı açıklamada idi. ÖSYM, DGS ek yerleştirme işlemlerinin alınmaya başladığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2018-DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek.

DGS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BOŞ KONTENJANLAR SAYISI

DGS 2018'e ilişkin sayısal bilgiler, en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte DGS boş kontenjan sayısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS ek yerleştirme işlemleri başladı! 2018 ÖSYM ile DGS ek tercih işlemleri ve boş kontenjanlar listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN