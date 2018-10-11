Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde silahlı kavga

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, ilk belirlemelere göre, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Giriş Tarihi: 11.10.2018 16:14Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 16:20
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, ilk belirlemelere göre, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.