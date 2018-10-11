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’ın Bismil ilçesinde silahlı kavga

’ın Bismil ilçesinde esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, ilk belirlemelere göre, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 16:20
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde silahlı kavga
'ın Bismil ilçesinde esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, ilk belirlemelere göre, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde silahlı kavga
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