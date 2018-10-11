‘Evlat’ mitingi

Giresun
Eynesil'de ölümü şüpheli görülen Rabia Naz
Vatan'la (11) ilgili sır perdesi aralanamadı. Yüksekten düştüğü öne sürülen Rabia'nın ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp
raporu, "Ölüm yüksekten düşmeyle değil bedensel travmayla yaşandı" diyor. Kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı halde evin önünde bırakıldığını öne süren anne Atika ve baba Şaban Vatan
ise çocuklarının ölümüyle ilgili sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyor. Baba Eynesil Kaymakamlığı'ndan aldığı izinle Eynesil Hükümet Konağı Meydanı'nda dün bir miting düzenledi. "Annelerin gözyaşları dinmeli", "Rabia Nazlarımızın kanı yerde kalmasın", "Adalet istiyoruz", "Rabia Naz Vatan'a ne oldu? Failleri istiyoruz" afiş ve pankartları hazırlandı. Mitingde çocuğun arkadaşları, "Adalet istiyoruz" dövizleri taşıdı. Rabia Naz'ın sesinden şiir dinletildi. Katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. SABAH'ta önceki gün "Rabia'nın ölümünde Omerta sessizliği" şeklinde haber yayımlamıştı. İşte söyledikleri: Baba Şaban Vatan:
Ölümü örtbas edilmeye çalışılıyor. Olayın ardından bütün bulguları inceledim. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama kaza ölümü ile sonuçlanacak bir kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak kızımı ölüme terk ettiler ve teras kattan intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü.
Aylardır kızımın öldürüldüğünü söylüyoruz. Bulduğumuz deliller de bunu gösteriyor. Her kimse çıkıp erkek gibi 'Ben yaptım' desin. Acımızı biraz dindirsin. Eşimin ağlamaktan göz pınarlarında yaş kalmadı. Bir anneye bu kadar acıyı yaşatmak hiçbir ahlaka sığmaz. 5 aydır iğneyle kuyu kazıp delil topluyoruz. İlçede herkes suskun. Sessizlik yemini etmiş gibiler, konuşmuyorlar.
Şüpheler, iddialarım hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Resmi makamlar olayın üzerine titizlikle gitmiyor. Bulduğum 6 tanık var, bunlar dinlenilse katil kabak gibi ortaya çıkacak. Birileri bu işin kapanmasını istiyor ama ben peşini bırakmayacağım. Kızımın ölümüne bir otomobil çarpması neden oldu. Üzerindeki kanların temizlenmesi için ahır diye tabir edilen yerde teker izi tespit ettik. Bunun fotoğraf ve incelemelerini savcılığa sundum. Bizler de Rabia Naz'ın esrarengiz ölümünü aydınlatmak için ilçe halkımızla beraber el ele verdik çalışıyoruz.
Anne Atika Vatan:
İntihar etmediği apaçık ortada, cinayete kurban gitti. Katilleri hâlâ sokaklarda dolaşıyor. Birilerinin gördüğüne inanıyorum ama korkudan saklıyorlar. Bu kadar küçük bir yerde neden hâlâ kızımın ölüm nedeni çözülemiyor? Herkes olayın aydınlanmasını istiyor. Faillerinin bulunmasını istiyoruz.