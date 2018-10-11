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tedavisi gördü, soğuk algınlığı çıktı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Kanser tedavisi gördü, soğuk algınlığı çıktı
'da, 3 yıl önce halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede "lenf bezi i" teşhisi konulan ve 4 kez kemoterapi alan Yılmaz Kızıloğlu'nun (48) Ankara'dan gelen raporlarında kanser değil, soğuk algınlığı geçirdiği ortaya çıktı. Aldığı kemoterapi yüzünden saçları dökülen 10 kilo zayıflayan Kızıloğlu, yanlış teşhisi koyan doktor ve sağlık çalışanları için 3 yıldır soruşturma izni verilmemesine tepki gösterdi. Rektörlüğü'nün soruşturma izni vermemesi üzerine Danıştay'a başvurduklarını ve buradan gelen sonucu beklediklerini belirten Kızıloğlu, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Hayatının zindana döndüğünü ifade eden Kızıloğlu şunları söyledi: "Kemoterapi nedeniyle fiziksel zayıflık ve güç kaybına uğradım. Saçlarım döküldü. Çocuklarım yüzüme ağlayan gözlerle bakıyordu. Uyurken yanıma gelerek nefes alıp almadığımı kontrol ediyorlardı." DHA
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Kanser tedavisi gördü, soğuk algınlığı çıktı
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